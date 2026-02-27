Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Genoa

27/02/2026 | 22:15:33

Domani l’Inter ospita il Genoa per dimenticare la delusione della Champions.

In casa nerazzurra, in attacco, con Lautaro sempre infortunato, accanto a Thuram dovrebbe partire dal 1′ minuto Bonny, favorito su Esposito. Torna tra i convocati Calhanoglu che va in panchina, senza Bastoni squalificato, in difesa il dubbio è tra Acerbi o De Vrij.

Chivu deve decidere se puntare, a destra, su Luis Henrique o su Darmian.

In casa Genoa,

De Rossi conferma il 3-4-1-2 con Baldanzi trequartista alle spalle di Colombo e Vitinha: il portoghese in vantaggio su Ekuban, ma è stato provato anche Ekhator. Norton-Cuffy quasi certamente non recupera (al messimo per la panchina): quindi ballottaggio a destra tra Ellertsson e Sabelli. Otoa dovrebbe farcela solo per la panchina.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martín; Baldanzi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Foto: sito Inter