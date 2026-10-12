Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Club Brugge
12/10/2026 | 22:05:26
L’Inter di Chivu cerca i primi tre punti in questa Champions League. I nerazzurri tornano in campo con il consueto 3-5-2 e il ritorno di Barella, Bastoni e Lautaro dal primo minuto. A centrocampo si rivede anche Barella, con Stankovic che fa rifiatare Calhanoglu.
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Chivu
CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. All. Leko