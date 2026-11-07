Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Milan

08/11/2026 | 00:02:27

Cambi in attacco per il Genoa di De Rossi, con Colombo e Vitinha che si giocheranno un posto al fianco di Osmajic. Amorim ha invece deciso di cambiare dopo il brutto risultato contro il Ferencvaros: in difesa Gila torna dal primo minuto, mentre Pavlovic resta fuori, non essendo ancora pronto al rientro. A centrocampo, invece, il tecnico ha scelto Moreira e Modric. In attacco tornerà inoltre Pulisic tra i titolari.

Queste le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertson, Baldanzi, Frendrup, Traorè, El Shaarawy; Colombo, Osmajic:

All. De Rossi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Musah, Modric; Moreira, Rabiot, Pulisic; Ramos.

All. Amorim

Foto: X Milan