Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Fiorentina
09/10/2026 | 22:57:03
Si preparano a ripartire Genoa e Fiorentina dopo la lunga sosta nazionali. Gli uomini di De Rossi dovranno fare a meno di Colombo in attacco causa infortunio. Vanoli invece rinuncia ad Atta per un sovraccarico all’addome.
Queste le probabili formazioni:
GENOA (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vásquez, Ellertsson, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ehizibue, Osmajic, Vitinha.
All. De Rossi
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Gonçalves, Njie; Pellegrino.
All. Vanoli
Foto: X Sampdoria