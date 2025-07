Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fluminense-Chelsea

07/07/2025 | 22:00:31

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Fluminense e Chelsea per la semifinale del Mondiale per Club.

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos; Samuel Xavier, Bernal, Hercules, Nonato, Fuentes; Arias, Cano. All. Renato Gaucho.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Enzo Fernandez, James; Palmer, Nkunku, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Maresca.

Foto: Instagram Fifa Club World Cup