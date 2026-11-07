TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

08/11/2026 | 00:28:10

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Poche novità da parte di Vanoli, che vuole riconfermare l’undici titolare dell’ultima partita. La Juventus di Luciano Spalletti opterà per il 4-4-2 e si prepara a ritrovare McKennie tra i titolari, mentre Cambiaso non prenderà parte alla gara.
Queste le probabili formazioni:
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
All. Vanoli
JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Alajbegovic; Kolo Muani, Woltemade.
All. Spalletti
Foto: X Juve