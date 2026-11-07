Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Juventus
08/11/2026 | 00:28:10
Poche novità da parte di Vanoli, che vuole riconfermare l’undici titolare dell’ultima partita. La Juventus di Luciano Spalletti opterà per il 4-4-2 e si prepara a ritrovare McKennie tra i titolari, mentre Cambiaso non prenderà parte alla gara.
Queste le probabili formazioni:
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
All. Vanoli
JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Alajbegovic; Kolo Muani, Woltemade.
All. Spalletti
Foto: X Juve