Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Crystal Palace

15/04/2026 | 22:18:30

La Fiorentina è chiamata a rimontare 3 gol al Crystal Palace in Conference League.

In casa viola, un po’ di cambi per Vanoli che non avrà lo squalificato Dodô: al suo posto si ripiega su Comuzzo. Al centro dell’attacco ci sarà Piccoli, con Solomon e Gudmunsson ai lati. in cabina di regia torna Fagioli con Mandragora e Ndour.

Per la compagine inglese, si va verso una difesa a 3, conRichards, Lacroix e Canvot. Un ballottaggio in attacco tra Mateta e Larsen, con il francese favorito. Nei due trequartisti alle sue spalle spazio a Sarr e Yeremi Pino.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremi Pino; Mateta. All. Glasner

Foto: sito Fiorentina