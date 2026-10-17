Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Como
17/10/2026 | 23:10:04
Pochi i cambi di Vanoli in vista della sfida contro il Como: l’unica grande novità dovrebbe essere la titolarità di Pellegrino al posto di Beto. Fabregas dovrà invece fare i conti con l’assenza di Diao, fermo per infortunio.
Queste le probabili formazioni:
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jiménez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
All. Vanoli
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha; Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas.
All. Fabregas
Foto: X Fiorentina