Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta
28/10/2026 | 23:57:29
Sono diverse le novità della Fiorentina di Vanoli per il match di domani. Out Pongracic: al suo posto ci sarà Viery, in attacco trova spazio anche Gnonto che si posizionerà alle spalle di Pellegrino. Per l’Atalanta di Maurizio Sarri continua l’emergenza infortuni con il tecnico che dovrà trovare le soluzioni adeguate. Zappacosta si sposterà a destra per prendere il posto di Bellanova con Bernasconi schierato a sinistra.
Ecco le probabili formazioni:
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Gnonto; Pellegrino.
All. Vanoli
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Pasalic; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.
All. Sarri
Foto: X Fiorentina