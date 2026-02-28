Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cremonese-Milan

28/02/2026 | 22:16:26

Alle 12:30 di domani, la Cremonese affronterà il Milan in una partita importante per allontanarsi dalla zona retrocessione. I rossoneri, invece, cercheranno la vittoria per distanziare il Napoli dopo il successo ottenuto contro l’Hellas.

La Cremonese dovrà ancora fare a meno di Baschirotto, che potrebbe essere sostituito da Ceccherini. Anche Payero non è al massimo della condizione e Bondo dovrebbe prendere il suo posto.

Il Milan, invece, dovrà rinunciare a Gabbia, out per infortunio: al suo posto verrà schierato De Winter, mentre Fofana è stato preferito a Ricci nel ruolo di mezzala destra.

Queste le probabili formazioni:

CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Ceccherini, Luperto; Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.

All. Nicola

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic.

All. Allegri

Foto: Instagram Cremonese