Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cremonese-Milan
28/02/2026 | 22:16:26
Alle 12:30 di domani, la Cremonese affronterà il Milan in una partita importante per allontanarsi dalla zona retrocessione. I rossoneri, invece, cercheranno la vittoria per distanziare il Napoli dopo il successo ottenuto contro l’Hellas.
La Cremonese dovrà ancora fare a meno di Baschirotto, che potrebbe essere sostituito da Ceccherini. Anche Payero non è al massimo della condizione e Bondo dovrebbe prendere il suo posto.
Il Milan, invece, dovrà rinunciare a Gabbia, out per infortunio: al suo posto verrà schierato De Winter, mentre Fofana è stato preferito a Ricci nel ruolo di mezzala destra.
Queste le probabili formazioni:
CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Ceccherini, Luperto; Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
All. Nicola
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic.
All. Allegri
Foto: Instagram Cremonese