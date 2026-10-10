TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Roma

10/10/2026 | 21:30:02

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Fabregas sfida la Roma di Gasperini in una sfida ad alta quota. Gasperini rinuncia a Svilar per infortunio, davanti c’è Mora. Fabregas lancia Douvikas, a centrocampo spazio per Perrone e Da Cunha.

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, de Roon, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini

foto x como