Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Parma
13/09/2026 | 23:04:36
Il Como di Fabregas è alla ricerca, contro il Parma, del suo quarto risultato utile consecutivo in questo avvio di Serie A. Possibile prima uscita da titolare per Kean, che farà da punta nel 4-2-3-1. Gli uomini di Cuesta, invece, si schiereranno con un 3-5-2. I crociati possono gioire per il ritorno di Bernabé, che però partirà dalla panchina, ritorna Lontani tra i titolari, unico marcatore dei gialloblu fino ad ora.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Kean.
All. Fabregas
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Fabbian, Keita, Sierro, Valeri; Romero, Lontani.
All. Cuesta
Foto: X Como