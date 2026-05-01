Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Napoli

01/05/2026 | 22:11:46

Domani alle 18, una gara importante in chiave Champions, la sfida tra Como e Napoli.

In casa Como, nessuna novità per Fabregas, che dovrebbe confermare lo stesso undici iniziale visto contro il Genoa. Sulla trequarti Diao, Nico Paz e Baturina. Il riferimento offensivo è Douvikas.

Per il Napoli, Conte dovrebbe operare un solo cambio rispetto alla scorsa gara con la Cremonese: Beukema per Oliveira in difesa. A centrocampo McTominay e Lobokta. Sulla trequarti De Bruyne e Alisson Santos a supporto di Hojlund.

Queste le probabili formazioni:

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. All. Conte.

Foto: sito Como