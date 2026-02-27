Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Lecce
27/02/2026 | 21:45:22
Alle 15 domani, il Como si gioca tante chance per la zona Champions, visto lo scontro diretto Roma-Juve di domenica sera. I lariani ospitano il Lecce.
In casa Como, assenze pesanti per Fabregas, che ha perso Addai per il resto della stagione e Baturina per un paio di settimane. Contro il Lecce possibile qualche cambio nell’11 titolare con Rodriguez pronto a tornare titolare sulla trequarti
Nico Paz rientra dalla squalifica per supportare Douvikas nel 4-2-3-1. A centrocampo pronta la coppia Perrone-Da Cunha.
In casa Lecce, Di Francesco è senza l’infortunato Gaspar. Contro il Como dovrebbe agire Siebert al centro della difesa. A centrocampo Ngom dovrebbe essere il perno centrale, con Ramadani e Coulibaly ai lati. Sottil favorito su Banda per una maglia da titolare in attacco, Cheddira dovrebbe essere confermato al centro del reparto.
Queste le probabili formazioni:
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas. All. Fabregas
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Sottil. All. Di Francesco
Foto: sito Como