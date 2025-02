Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Juventus

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Como e Juventus per la ventiquattresima giornata di Serie A. Kolo Muani dal 1′, ancora panchina iniziale per Vlahovic. McKennie trequartista, ai suoi lati Gonzalez e Yildiz. Privo dello squalificato Fadera, Fabregas dovrà fare a meno anche di Kempf, Moreno, Sergi Roberto, Gabrielloni e Alli (oltre ai nuovi Vojvoda e Azon).

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao; Cutrone. All. Fabregas

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta

Foto: instagram juve