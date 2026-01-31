Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Atalanta

31/01/2026 | 22:17:41

Alle ore 15, domani, un bel derby lombardo tra Como e Atalanta.

In casa Como,

Qualche ballottaggio in vista per Fabregas: nonostante il problema in Coppa Italia, Douvikas recupera e dovrebbe tornare dal primo minuto. Il greco è in vantaggio su Caqueret e Morata. Altro duello sulla destra, dove Smolcic e Jesùs Rodriguez si giocano una maglia da titolare.

In casa Atalanta, dubbi di formazione anche per Palladino: sulla fascia destra Bellanova è in vantaggio su Zappacosta, mentre Ahanor dovrebbe partire dal 1′ come braccetto sinistro. Per il resto, dovrebbe essere lo stesso undici che ha vinto con il Parma, con Raspadori e De Ketelaere dietro a Scamacca in attacco. Lookman non convocato, viaggia verso l’Atletico Madrid.

Queste le probabili formazioni:

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; da Cunha, Perrone; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere; Scamacca. All. Raffaele Palladino

Foto: sito Como