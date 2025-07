Le ultimissime sulle probabili formazioni di Chelsea-PSG

12/07/2025 | 23:26:18

Atto finale al Mondiale per Club. A New York domani sera si sfidano Chelsea e PSG per vincere il titolo di campione del Mondo.

In casa Chelsea, possibili cambi in difesa: a destra torna James, con Tosin, Chalobah e Cucurella a completare il reparto. Maresca verso la conferma dell’attacco che ha battuto il Fluminense 2-0 in semifinale, con Pedro Neto, Nkunku e Palmer alle spalle di Joao Pedro.

In casa PSG, non dovrebbero esserci cambi per Luis Enrique, pronto a schierare la stessa formazione che ha sconfitto con un netto 4-0 il Real Madrid in semifinale. A centrocampo ci sono Neves, Vitinha e Fabian Ruiz. In attacco il solito tridente composto da Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Queste le probabili formazioni:

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Nkunku, Palmer; Joao Pedro. All.: Maresca

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All.: Luis Enrique

Foto: X Inter