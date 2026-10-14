Le ultimissime sulle probabili formazioni di Celta Vigo-Juventus
14/10/2026 | 22:15:03
Spalletti propone la difesa a 3 in Spagna, con il ritorno di Gatti in difesa. In attacco spazio a Woltemade dal primo minuto. Anche gli spagnoli a trazione anteriore con il 3-4-2-1:
CELTA VIGO (3-4-2-1):Radu, Sebastián Cáceres, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba; Javi Galán, Iago Aspas, Ferran Jutglà, Hugo Álvarez. All. Giraldez
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Conceiçao, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti
foto x juve