Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Milan
01/01/2026 | 22:00:43
Parte u nuovo turno di Serie A, il primo del 2026 con l’anticipo tra Cagliari e Milan.
In casa Cagliari, 4-2-3-1 per Pisacane, con Palestra, Gaetano, Esposito alle spalle di Kiliçsoy.
In casa Milan, recuperato Matteo Gabbia, anche se solo per la panchina. Mentre Leao viaggia verso la maglia da titolare, in coppia con Loftus-Cheek, visto che Nkunku non ci sarà per il problema alla caviglia. Dubbi anche su Pavlovic che però dovrebbe essere titolare.
Queste le probabili formazioni:
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Adopo, Deiola; Palestra, Gaetano, Esposito; Kiliçsoy. Allenatore: Pisacane.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Allegri.
Foto: sito Cagliari