Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Juventus
10/10/2026 | 22:02:11
Il Cagliari di Pisacane cerca nuovi punti in classifica contro la Juve di Spalletti. Isolani in campo con il 4-3-2-1 e Mendy al centro dell’attacco. Spalletti conferma il 4-2-3-1 con McKennie sulla trequarti e Kolo Muani al centro dell’attacco.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Sarr, Douglas Luiz; Zhegrova, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti
foto x cagliari