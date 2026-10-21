Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bournemouth-Milan
21/10/2026 | 23:52:24
Il Milan di Ruben Amorim si prepara alla sfida di Europa League con il Bournemouth. I rossoneri dovranno fare i conti in attacco con l’assenza di Goncalo Ramos, al suo posto partirà titolare Alphadjo Cisse.
Queste le probabili formazioni:
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.
All. Rose
MILAN (4-4-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Moreira, Musah, Jashari, Loftus-Cheek; Hutchinson, Cisse.
All. Amorim
Foto: X Milan