Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Salisburgo

26/11/2025 | 22:11:17

Il Bologna di Italiano torna in campo e sfida il Salisburgo, le probabili formazioni del match in programma al Dall’Ara.

BOLOGNA (4-2-3-1):Ravaglia; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

SALISBURGO (4-2-3-1): Schlager; Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic; Diabate, Kjaergaard; Baidoo, Kitano, Alajbegovic; Vertessen. All. Letsch.
Foto: Instagram Bologna