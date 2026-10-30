Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Monza
30/10/2026 | 23:00:41
Palladino non cambia la formazione titolare, con l’unica novità rappresentata dal rientro di Orsolini. Juric, invece, deve ancora fare i conti con le assenze di Pessina, Ziolkowski e Folorunsho.
Queste le probabili formazioni:
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Amondarain, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula.
All. Palladino
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Lucchesi, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Robinson; Varela.
All. Juric
Foto: X Atalanta