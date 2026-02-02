Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Milan

02/02/2026 | 22:51:12

La 23a giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Bologna e Milan, che è in programma domani sera al Dall’Ara.

In casa Bologna, vista la squalifica di Skorupski spazio a Ravaglia. Davanti Castro in pole su Dallinga. Dietro torna Miranda dalla squalifica, mentre è ancora indisponibile Lucumì. A destra agirà Zortea anche se subito convocato Joao Mario, appena arrivato dalla Juve.

In casa Milan, Pulisic ancora out: l’americano non è stato convocato per una borsite all’ileopsoas e salta il Bologna. Non convocato nemmeno Saelemaekers: a destra gioca Athekame. Tomori parte in panchina, con Pavlovic che torna titolare insieme a De Winter e Gabbia. Leao non ancora al meglio: il portoghese parte dalla panchina. In attacco Nkunku con Loftus-Cheek alle sue spalle.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri

Foto: X Bologna