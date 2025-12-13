Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Juventus

13/12/2025 | 23:03:43

Posticipo importante in ottica Champions League, quello tra Bologna e Juventus domani sera.

In casa Bologna, Italiano ha gli uomini contati dietro. Il possibile rientro di Lucumì dovrebbe dare al tecnico due centrali di ruolo. In alternativa c’è De Silvestri adattato. Nella coppia davanti alla difesa è a rischio Pobega con le quotazioni di Ferguson che sono in rialzo. Davanti Castro è insidiato da Dallinga mentre alle spalle della punta c’è pronta una staffetta Cambiaghi-Rowe.

In casa Juventus, un paio di riflessioni per Spalletti che riparte dalla linea a tre dietro con Kelly, Kalulu e Koopmeiners. Conceicao agirà al fianco di Yildiz dietro a David in ballottaggio con Openda. In mezzo al campo fasce presidiate da McKennie e Cambiaso mentre al centro c’è da decidere tra Miretti e McKennie con l’americano in vantaggio.

Queste le probabili formazioni:

BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, K. Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti