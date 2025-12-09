Le ultimissime sulle probabili formazioni di Benfica-Napoli

09/12/2025 | 22:32:25

Alle 21, domani, il Napoli è in scena a Lisbona, in casa del Benfica. Gara delicata per gli azzurri in casa di Mourinho.

In casa Benfica, Mourinho dovrebbe schierare un 4-2-3-1. Pavlidis punta, alle sue spalle Aursnes, Barreiro e Sudakov. Barrenechea e Rios davanti alla difesa.

In casa Napoli, 3-4-3 per Conte con gli stessi uomini che hanno affrontato la Juventus. Neres, Hojlund e Lang nel tridente. Rrahmani difensore centrale, ai lati Beukema e Buongiorno. Elmas e McTominay in mezzo al campo.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. All. Mourinho

Foto: sito Napoli