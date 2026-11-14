Le ultimissime sulle probabili formazioni di Belgio-Italia

14/11/2026 | 22:30:06

L’Italia di Mancini sfida il Belgio e sogna il primo posto nel girone in Nations League. 4-3-3 per Van Bommel, con due “italiani” nel tridente offensivo, Moreira e De Ketelaere. Mancini cambia qualcosa, a centrocampo spazio per Doumbia, ballottaggio tra Kayode e Palestra. Nel tridente offensivo con Pio Esposito ci saranno Vergara e Dimarco.

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cyuyper; De Bruyne, Raskin, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku. CT. Van Bommel.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; Vergara, P. Esposito, Dimarco. CT. Mancini.

Foto: x azzurri