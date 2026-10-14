Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Pafos
14/10/2026 | 23:05:45
Sarri rilancia Kolasinac dal primo minuto. A destra Bellanova, completano il reparto Kristensen e Bernasconi, a centrocampo c’è Pasalic con Ederson, titolare pure Elmas. In attacco confermato Scamacca.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. All. Sarri
PAFOS (4-2-3-1): Majecki; Bruno, David Luiz, K. Ioannou, N. Ioannou; Pepe, Sunjic; Quina, Dragomir, Lelé; Biel. All. Sá Pinto
foto x atalanta