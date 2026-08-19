Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Hapoel Tel Aviv
19/08/2026 | 23:15:10
Debutto in Conference League per l’Atalanta di Maurizio Sarri, che prepara il suo 4-3-3 per la prima uscita ufficiale sulla panchina della Dea. Possibile tridente offensivo con Zalewski, Krstovic e Raspadori, a centrocampo per Ederson.
HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur; Coco, Moyembo, Chico, Leidner; Falcao, Kroev; Turiel, Boateng, Alkoukin; Altman. All. Elyaniv Barda
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Krstovic, Raspadori. All. Maurizio Sarri
Foto: sito Atalanta