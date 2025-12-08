Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Chelsea

08/12/2025 | 23:07:00

L’Atalanta ospita il Chelsea nella gara di Champions League.

In casa bergamasca, due cambi in vista per Palladino rispetto alla squadra vista a Verona. In difesa pronto Kolasinac al fianco di Djimsiti e Hien: per il bosniaco, assente per infortunio nei primi mesi della stagione, sarebbe la prima da titolare quest’anno in Champions League. In attacco tornerà dall’inizio Gianluca Scamacca. Alle sue spalle giocheranno De Ketelaere e Lookman.

In casa Chelsea, possibile 4-2-3-1. Maresca va con Joao Pedro in attacco, alle sue spalle Pedro Neto, Estevao e Enzo Fernandez.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All.: Palladino

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro. All.: Maresca

Foto: sito Atalanta