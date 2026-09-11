Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

11/09/2026 | 23:39:37

L’Atalanta di Maurizio Sarri vuole rialzarsi dopo la sconfitta subita in rimonta contro la Roma, mentre il Cagliari di Pisacane andrà alla ricerca del secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria contro il Lecce. I bergamaschi si presenteranno in campo con un 4-3-3, con Sarri che dovrà scegliere chi schierare al posto dello squalificato Gaetano: al momento, sono in pole Kessié e Pasalic. Ballottaggio tra Scamacca e Krstovic e possibile esordio di Rowe in vantaggio su Elmas. Il Cagliari, invece, dovrebbe schierare un 4-3-2-1, con Pisacane che può gioire per il ritorno di Mina agli allenamenti di gruppo e che potrà quindi giocarsi un posto da titolare.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kossounou, Bernasconi; Samardzic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe.

All. Sarri

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Mina, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy.

All. Pisacane

Foto: sito Atalanta