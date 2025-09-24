Le ultimissime sulle probabili formazioni di Aston Villa-Bologna

24/09/2025 | 23:10:51

Inizia il percorso in Europa per il Bologna di Italiano, che parte dal Villa Park. Emery schiererà l’Aston Villa con il consueto 4-2-3-1, con Martinez in porta, Cash, Konda, Pau e Maatsen in difesa. A centrocampo McGinn con Kamara, poi Malen, Elliott e Sancho alle spalle della punta Watkins. Italiano risponderà con lo stesso modulo, Skorupski in porta, Zortea, Heggem, Lucumi e Lykogiannis in difesa. A centrocampo spazio per Ferguson e Freuler, Orsolini, Fabbian e Rowe agiranno invece alle spalle di Castro.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konda, Pau, Maatsen; McGinn, Kamara; Malen, Elliott, Sancho; Watkins. All. Emery

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. All. Italiano

FOTO: X Aston Villa