Le ultimissime sulle probabili formazioni di Aston Villa-Bologna

15/04/2026 | 22:24:57

Il Bologna va in scena a Birmingham, in casa dell’Aston Villa, per provare una grande impresa in Europa League.

In casa Aston Villa, Unai Emery, dovrebbe confermare la linea difensiva vista all’andata, con Cash e Digne terzini e la coppia Konsa-Pau Torres al centro. A guidare l’attacco sarà ancora Watkins. Tielemans dovrebbe agire da trequartista, con Douglas Luiz preferito a Buendia.

In casa Bologna, Italiano punta all’impresa col tridente offensivo Bernardeschi-Castro-Rowe; il ballottaggio è a centrocampo, con Pobega avanti su Moro. Al centro della difesa dovrebbe toccare a Heggem e Vitik.

Queste le probabili formazioni:

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Douglas Luiz; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins. All. Aston Villa

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

Foto: sito Bologna