Le ultimissime sulle probabili formazioni di Arsenal-PSG

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Arsenal e Paris Saint-Germain per la prima gara delle semifinali di Champions League. Arteta dovrà fare a meno di Gabriel Jesus, Havertz, Tomiyasu e Gabriel: tutti alle prese con problemi fisici. Nessun indisponibile, invece, tra le fila del Psg. Rosa al completo per Luis Enrique che schiererà il solito tridente Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Foto: Instagram Arteta