Le ultimissime sulle probabili formazioni di Ajax-Atalanta
22/10/2026 | 00:09:18
L’Atalanta di Maurizio Sarri affronterà l’Ajax in Conference League. I bergamaschi sono in piena emergenza, con ben otto indisponibili che complicano le scelte del tecnico in vista della formazione titolare.
Queste le probabili formazioni:
AJAX (4-2-3-1): Ter Stegen; Kehrer, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat; Brandt, Klaassen, Gloukh; Marcos Leonardo.
All. Michel
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca.
All. Sarri
Foto: X Atalanta