Le ultimissime sulla probabili formazioni di Lazio-Salernitana

Domani scenderanno in campo alle 18 Lazio e Salernitana per la dodicesima giornata di Serie A. Maurizio Sarri dovrò fare ancora a meno dell’infortunato Immobile. In porta ci sarà ancora Provedel, davanti a lui linea a quattro composta da Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Nessun dubbio in mediana, spazio a Milinkovic-Savic, Cataldi e Vecino. Alla luce della prestazione offerta a Bergamo con l’Atalanta, a fare le veci del falso nove biancoceleste sarà ancora Felipe Anderson. Il brasiliano agirà al centro dell’attacco con Pedro a destra e Zaccagni a sinistra. In casa Salernitana, invece, Davide Nicola conferma il reparto difensivo con Gyomber, Daniliuc e Fazio che sembrano intoccabili dopo l’ottima performance offerta contro lo Spezia sabato scorso. Grosso punto interrogativo in mediana e in attacco. “Qualcuno ha bisogno di rifiatare, Candreva può agire anche da mezz’ala e Botheim sta facendo passi in avanti. Domani vedrete” ha detto Nicola in conferenza stampa. Dovrebbe essere confermato il tandem Mazzocchi-Candreva sulle fasce, con Coulibaly, Vilhena e Radovanovic a protezione della retroguardia. Il tandem offensivo che proverà a infastidire i biancocelesti dovrebbe essere composta da Dia e Bonazzoli.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.

Foto: Sarri Twitter