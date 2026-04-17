Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

17/04/2026 | 22:14:10

Alle 18, domani, al Maradona sfida tra Napoli e Lazio.

In casa Napoli, possibile 3-4-2-1, con De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund. Politano e Spinazzola sulle fasce con Lobotka-Anguissa in mezzo. Davanti a Milinkovic-Savic difesa a 3 Beukema-Buongiorno-Olivera

In casa Lazio, testa anche alla Coppa Italia per Sarri. Ma scelte contate. Due dubbi in difesa: Gila e Tavares in vantaggio su Provstgaard e Pellegrini. A centrocampo Cataldi favorito su Patric. Gigot, Rovella, Provedel e Marusic indisponibili. Maldini convocato.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Foto: sito Napoli