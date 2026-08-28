Le probabili formazioni di Juventus-Parma
28/08/2026 | 23:43:14
Domani sera la Juventus ospita il Parma allo Stadium.
In casa bianconera, out Yildiz e McKennie. Spalletti deve inventarsi qualcosa davanti con Conceicao, Koopemeiners e Boga alle spalle di Kolo Muani. In mediana Douglas Luiz- Locatelli. A sinistra ballottaggio Cambiaso-Celik.
Per il Parma, possibile 4-3-3 con davanti Almqvst, Touré e Lontani.
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Conceição; Koopmeiners; Boga; Kolo Muani. All. Spalletti
Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Ordóñez, Bernabé, Keita; Almqvist, Touré, Lontani. All. Cuesta
Foto: X Juventus