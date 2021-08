Le aperture dei quotidiani spagnoli dedicate a Jordi Alba e Mbappé

Le aperture spagnole vedono Kylian Mbappé in prima pagina: i quotidiani spagnoli riportano indiscrezioni secondo cui il PSG, in questi ultime settimane di mercato, sarebbe pronto a trattare con il Real per la cessione del talento francese. Marca titola così: “Il PSG apre le porte a Mbappé“. Sulla stessa linea As: “La chiave per Mbappé“, secondo il giornale spagnolo il PSG potrebbe portare a Parigi Cristiano Ronaldo prima di liberare l’attaccante classe ’98.

I quotidiani catalani, invece, si soffermano sulla situazione finanziaria del Barcellona. Sia Sport che il Mundo Deportivo, in prima pagina, dedicano spazio a Jordi Alba che ha deciso di abbassarsi lo stipendio. Il terzino ha trovato un accordo con il Barça e rinuncerà al 25% del suo salario. Nelle prossime settimane toccherà anche a Busquets e Sergi Roberto.

Foto: Prima pagina Marca