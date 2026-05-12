Lazio, Zaccagni e Cataldi si allenano in gruppo
12/05/2026 | 12:30:50
Buone notizie per la Lazio dalla rifinitura alla vigilia della finale di Coppa Italia in programma domani sera all’Olimpico contro l’Inter. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri quasi certamente potrà contare su Danilo Cataldi e Mattia Zaccagni, entrambi si sono allenati regolarmente questa mattina a Formello.
Il centrocampista aveva fatto i conti con una tendinopatia agli adduttori, il secondo con un un trauma al piede destro: resta da capire se potranno giocare entrambi dal primo minuto.
Foto: X Lazio