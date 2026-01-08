Lazio, visite mediche in corso per Ratkov

08/01/2026 | 11:26:37

L’avventura di Patar Ratkov nella Capitale sta per iniziare. Dopo aver lasciato il Salisburgo per circa 13 milioni di euro, il nuovo centravanti della Lazio è atterrato a Roma nella serata di ieri, pronto a mettersi al servizio di Sarri. Il classe 2003 sta svolgendo le visite mediche di routine per ricevere l’idoneità sportiva. Il giocatore ha lasciato Villa Mafalda intorno alle 10.45 ed è arrivato alla clinica Isokinetic per svolgere la seconda parte delle visite mediche. Successivamente la firma sul contratto e l’ufficialità.

Foto: Instagram Ratkov