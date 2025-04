Lazio, sospetta bestemmia di Luca Pellegrini: la Procura della FIGC apre un fascicolo

29/04/2025 | 21:00:45

Luca Pellegrini, terzino sinistro della Lazio, è finito nel mirino della procura Figc per un’espressione blasfema mentre era a terra durante Genoa-Lazio. Il procuratore federale, Giuseppe Chinè, ha infatti avviato un procedimento nei confronti del giocatore aprendo un fascicolo per fare luce sull’accaduto ma per procedere servirà una prova audio poiché il Giudice Sportivo non aveva potuto procedere in quanto sul referto arbitrale non vi era traccia dell’episodio. L’episodio ricalca quanto successo a Lautaro Martinez che evitò la squalifica in campionato con un patteggiamento e il pagamento di una multa da 5.000 euro. Si legge sull’Ansa.

Foto: Instagram Pellegrini