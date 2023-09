Lazio, silenzio stampa dopo la sconfitta contro la Juventus

Silenzio stampa in casa Lazio dopo la sconfitta per 3-1 contro la Juventus. Nessun tesserato biancoceleste, infatti, commenterà la partita contro i bianconeri. Il motivo principale sono le valutazioni della squadra arbitrale che non sono piaciute al club biancoceleste. Una su tutti la decisione della squadra arbitrale sull’episodio dubbio di McKennie che ha portato al primo gol della Juve firmato da Dusan Vlahovic. Nell’episodio in questione, la Lazio recrimina che il pallone sia uscito (non c’è ancora un’immagine chiara). Ma non solo, al club biancocelesti non sarebbero piaciuti anche alcuni comportamenti del direttore di gara. Dunque, silenzio stampa in casa Lazio.

Foto: Logo Lazio