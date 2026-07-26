TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Lazio, sestina al Flaminia. Napoli vittoria sulla Carrarese (2-0)

26/07/2026 | 19:50:00

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Altre amichevoli nel pomeriggio per le big del calcio italiano. La Lazio vince comodamente l’amichevole contro il Flaminia. Un bel 6-0 per il team di Gattuso con le reti di Cancellieri, Bele-Bashiru, Bordon, Ratkov, Rovella e in pieno recupero Zaccagni.

Sorride anche il Napoli dopo la sconfitta contro l’Arezzo. Battuta la Carrarese 2-0 con i gol di Hojlund e un rigore di Giovane. Primo sorriso per Max Allegri.
Foto: X Napoli