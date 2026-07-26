Lazio, sestina al Flaminia. Napoli vittoria sulla Carrarese (2-0)
26/07/2026 | 19:50:00
Altre amichevoli nel pomeriggio per le big del calcio italiano. La Lazio vince comodamente l’amichevole contro il Flaminia. Un bel 6-0 per il team di Gattuso con le reti di Cancellieri, Bele-Bashiru, Bordon, Ratkov, Rovella e in pieno recupero Zaccagni.
Sorride anche il Napoli dopo la sconfitta contro l’Arezzo. Battuta la Carrarese 2-0 con i gol di Hojlund e un rigore di Giovane. Primo sorriso per Max Allegri.
Foto: X Napoli