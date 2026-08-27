Lazio, Pinamonti: “Sarebbe un sogno fare anche la metà di ciò che ha fatto Immobile. Gattuso mi può dare tanto”

27/08/2026 | 15:14:07

Andrea Pinamonti, nuovo attaccante della Lazio, si è presentato ai tifosi biancocelesti. Queste le sue parole ai microfoni del club capitolino.

Sull’eredità di Immobile: ” È stato fonte di ispirazione penso per tutti gli attaccanti delle nuove generazioni. Ha fatto la storia della Lazio, ma non solo, sarebbe un sogno riuscire a fare anche solo la metà di quello che ha fatto lui. È da ammirare la sua carriera”.

Sulla scelta del numero 9: “Niente di personale, ma l’ho sempre visto come il numero dell’attaccante. Quando non avevo il 9 era perché non era disponibile, averlo sulle spalle mi dà anche un senso di responsabilità maggiore. Pedro è stato l’ultimo 9 della Lazio, cosa ne pensi? Un altro che ha fatto la storia di questo sport e di questa società, è un onore ereditarlo da lui”.

Sull’opportunità: “Sicuramente è una grande opportunità a questo punto della mia carriera. Sono diverso rispetto ai primi anni di Serie A. Giocando si cresce e si fanno esperienza che ti portano a diventare un giocatore più completo. Le parole però stanno a zero, voglio solo impegnarmi e dare il massimo per dimostrare chi sono”.

Sull’essere stato allenato da Gilardino, Grosso e ora Gattuso, tre campioni del mondo: “Sicuramente. Mi porto dietro qualcosa di tutti gli allenatori che ho incontrato. Sono contento di poter lavorare con mister Gattuso, sono sicuro che mi può dare tanto”.

Foto: Sito Lazio