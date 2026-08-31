Lazio, perché scende Gudmundsson. E perché viene valutato Man

31/08/2026 | 17:55:58

Albert Gudmundsson si allontana dalla Lazio. Come abbiamo spiegato poco fa, l’attaccante della Fiorentina aveva dato il via libera e anche il club viola aveva completamente aperto. Ma tatticamente non sarebbe inquadrabile e così la Lazio ha preferito metterlo in stand-by. Confermate le voci, provenienti da De Telegraaf, di un interesse per Dennis Man che ha dato la sua disponibilità a lasciare il PSV per tornare in Italia. Man è un esterno classico, contrariamente a Gudmundsson, molto dipenderà dal futuro di Cancellieri.

Foto: Instagram Gudmundsson