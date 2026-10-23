Lazio-Parma, le ultimissime sulle probabili formazioni

23/10/2026 | 22:12:05

Il sabato di Serie A si chiude all’Olimpico di Roma, dove si sfidano Lazio e Parma con l’umore decisamente opposto. Se i biancocelesti viaggiano sulle ali dell’entusiasmo grazie al primo posto in classifica, i crociati non hanno beneficiato dell’arrivo di Gilardino, con cui sono arrivate due sconfitte. Calcio d’inizio alle 20:45.

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Taylor, Belahyane, Frattesi; Isaksen, Noslin, Zaccagni; All. Gattuso.

Parma (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Keita, Bernabè, Valeri; Fabbian, Tourè; Romero; All. Gilardino.

Foto: Instagram Lazio