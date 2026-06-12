Lazio, mercato a saldo zero. Il comunicato del club
12/06/2026 | 22:28:25
La Lazio ha confermato che anche quest’estate dovrà fare un mercato a saldo zero: “La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato. Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.”, la nota del club.
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