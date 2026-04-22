Lazio, Marusic torna tra i convocati per l’Atalanta
22/04/2026 | 15:35:07
La Lazio ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta.
Ecco la lista completa:
Portieri: Giacomone, Motta, Pannozzo;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.
Foto: Instagram Marusic