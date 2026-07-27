Lazio-Markmann, le ultimissime. E il punto su Gimenez

27/07/2026 | 23:20:17

La Lazio ha messo Markmann in cima alla lista per la difesa, come raccontato in esclusiva lo scorso 22 luglio. Un profilo allora inedito, con il trascorrere dei giorni il difensore centrale classe 200) del Nordsjaelland ha preso sempre più forza, come vi stiamo raccontando step by step. Tra la richiesta di 7 milioni, bonus compresi, e la proposta della Lazio la richiesta è minima. E ci saranno dialoghi nelle prossime 24 ore per avvicinarsi alla definizione. La Lazio ha bisogno di un altro centrale, a maggior ragione se pensiamo alla situazione di Romagnoli. Per l’attacco la pista Santi Gimenez, in uscita dal Milan, è stata sondata anche ultime ore. Ma almeno adesso lo sbocco, per tanti motivi, è tutt’altro che semplice.

Foto: Instagram personale